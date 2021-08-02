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Моряки України та Грузії провели спільні навчання у Чорному морі

Понеділок, 2 серпня 2021, 18:45
Моряки України та Грузії провели спільні навчання у Чорному морі

Українські військові моряки разом з грузинськими колегами провели навчання типу PASSEX в акваторії Чорного моря.

Про це повідомила у Facebook пресслужба командування ВМС ЗС України, пише "Європейська правда".

Метою заходу було підтримання безпеки в Чорному морі, вдосконалення навченості і взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України та грузинських військових моряків для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп.

Під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, порятунок людини, що випала за борт, та передача вантажів.

Також відпрацьовували практичні дії з буксирування.

З української сторони до навчання типу PASSEX було залучено патрульний катер типу "Айлед" "Слов'янськ".

Грузинська сторона також задіяла катер типу "Айленд" "Очамчірі" Берегової охорони Грузії та патрульний катер "Сухумі" Департаменту прикордонної поліції.  

Усі елементи навчання було сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: морякиГрузіяЧорне море
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