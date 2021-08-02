Верховна Рада запланувала урочисте засідання на 24 серпня
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання парламенту 24 серпня.
Джерело: прессекретар голови ВРУ Ольга Туній у Facebook
Пряма мова Туній: «Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання парламенту з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня о 13:00».
Деталі: Разумков доручив апарату Ради підготувати урочисте засідання.
Нагадаємо: Рада на своєму урочистому засіданні вручить відзнаки та нагрудні знаки Верховної Ради "30 років Акту проголошення незалежності України".
У межах святкування 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 заходів по всій країні, в країні збереться близько 30 делегацій із інших країн та міжнародних організацій.