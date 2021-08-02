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Верховна Рада запланувала урочисте засідання на 24 серпня

Понеділок, 2 серпня 2021, 19:04
Верховна Рада запланувала урочисте засідання на 24 серпня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання парламенту 24 серпня.

Джерело: прессекретар голови ВРУ Ольга Туній у Facebook

Пряма мова Туній: «Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення урочистого засідання парламенту з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня о 13:00».

Деталі: Разумков доручив апарату Ради підготувати урочисте засідання.

Нагадаємо: Рада на своєму урочистому засіданні вручить відзнаки та нагрудні знаки Верховної Ради "30 років Акту проголошення незалежності України".

У межах святкування 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 заходів по всій країні, в країні збереться близько 30 делегацій із інших країн та міжнародних організацій.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаДень НезалежностіРазумков Дмитро
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