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У Туреччині перекинувся автобус з росіянами - четверо загиблих

Понеділок, 2 серпня 2021, 23:57

Чотири людини загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди з туристичним автобусом в Туреччині в районі Сіде ввечері в понеділок, 2 серпня.

Джерело: BBC російська служба, CNN Turk, ТАСС

Деталі: Повідомляється, що автобус віз російських туристів з селища Конакли в аеропорт Анталії - вони мали вилетіти в Самару. Всього в автобусі знаходилися 22 росіянина (з них 9 дітей). По дорозі він виїхав на зустрічну смугу і перекинувся.

За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням: транспортний засіб вискочило на зустрічну смугу.

Туроператор "Інтурист" заявив про чотири жертви ДТП, хоча раніше повідомлялося про трьох. Відзначається, що четвертий може не бути громадянином Росії.

Туроператор повідомляє, що всі туристи знаходяться в чотирьох лікарнях провінції Анталія.

Теми: ТуреччинаРосія


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