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Берлін вперше за 19 років відправив військовий корабель в Південно-Китайське море

Вівторок, 3 серпня 2021, 01:33

Німеччина вперше з 2002 року відправила військовий корабель в Південно-Китайське море - на тлі територіальних амбіцій Китаю, який претендує на ділянки моря та створив військові пости на штучних островах в водах, де є газові родовища і багатий рибний промисел.

Джерело: Reuters

Деталі: Фрегат "Баварія" відправляється  в семимісячний рейс та перетне Південно-Китайське море в середині грудня. Відтак він стане першим німецьким військовим кораблем, які пройшли через регіон за майже два десятиліття.

Німецьке судно триматиметься загальних торгових шляхів.

Зазначається, що таким чином Німеччина приєдналася до інших країн в розширенні своєї військової присутності в регіоні – мова йде про Великобританію, Францію, Японію, Австралію і Нову Зеландію, що також розширюють свою діяльність в Тихоокеанському регіоні, щоб протистояти впливу Китаю.

Reuters пише, що Німеччина балансує між своєю безпекою і економічними інтересами, оскільки Китай став найважливішим торговим партнером Берліна. Німецький експорт допоміг пом'якшити вплив пандемії COVID-19 на німецьку економіку.

Як повідомляється, Берлін чітко дав зрозуміти: місія служить для того, аби наголосити, що Німеччина не визнає територіальні претензії Китаю.

Теми: НімеччинаКитай


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