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Японське міністерство публічно назвало імена порушників карантину

Вівторок, 3 серпня 2021, 05:20
Японське міністерство публічно назвало імена порушників карантину

Міністерство охорони здоров'я Японії оприлюднило імена трьох японців, які порушили правила карантину після повернення з-за кордону.

Джерело: Reuters, Міністерство охорони здоров'я Японії

Деталі: Міністерство заявило, що троє названих осіб явно діяли, щоб уникнути контактів з владою після недавнього повернення з-за кордону.

Згідно з повідомленням, громадяни прибули минулого місяця з США та Південної Кореї.

Reuters пише, що це оголошення  перше в своєму роді.

Японія просить всіх мандрівників з-за кордону, в тому числі своїх громадян, пройти карантин на два тижні, протягом яких їх просять використовувати додаток для відстежування місцезнаходження на смартфоні і повідомляти про стан свого здоров'я.

Нагадаємо: Наразі в Японії триває Олімпіада.

"Українська правда" у Threads

Теми: Японіякоронавірускарантин
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