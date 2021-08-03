Від опівночі окупанти вже тричі відкривали вогонь на Донбасі
Від початку доби 3 серпня російські найманці тричі порушили режим тиші на Донбасі, бойових втрат немає.
Джерело: ранкове зведення пресцентру штабу ООС
Деталі: Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Що передувало: Протягом минулої доби 2 серпня на Сході України було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.