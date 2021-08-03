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Від опівночі окупанти вже тричі відкривали вогонь на Донбасі

Вівторок, 3 серпня 2021, 08:34
Від опівночі окупанти вже тричі відкривали вогонь на Донбасі

Від початку доби 3 серпня російські найманці тричі порушили режим тиші на Донбасі, бойових втрат немає.

Джерело: ранкове зведення пресцентру штабу ООС

Деталі: Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Що передувало: Протягом минулої доби 2 серпня на Сході України було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь  у відповідь.

Українська правда
Теми: війнаДонбас
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