Від опівночі окупанти вже тричі відкривали вогонь на Донбасі

Від початку доби 3 серпня російські найманці тричі порушили режим тиші на Донбасі, бойових втрат немає.

Джерело: ранкове зведення пресцентру штабу ООС

Деталі: Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Що передувало: Протягом минулої доби 2 серпня на Сході України було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.