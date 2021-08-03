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В Україну йдуть дощі

Вівторок, 3 серпня 2021, 12:08

Циклон принесе в Україну дощову погоду.

Джерело: синиптикиня Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "На фоні високого атмосферного тиску - атлантичний антициклон до нас залицяється - у середу до України підсунеться ближче циклон Henri з грайливими атмосферними фронтами.

Фронти принесуть завтра в західну частину України короткочасні дощі з грозами. Спочатку несміливо, місцями, а надвечір опадів побільшає і дощі також пройдуть на Вінниччині, Житомирщині, західних районах Одещини.

На решті території України переважатиме суха погода".

Деталі: Температура повітря 4-го серпня в Україні розподілиться нерівномірно.

На Сході та Півдні переважатиме спека, +27+32 градуси.

У західних областях буде найсвіжіше, +22+26 градусів.

Північ та Центр опиняться серед +25+29 градусів.

Вітер в Україні буде південно-східний та південний, невеликий або помірний.

За словами Діденко, киянам у середу спеки не буде. Максимальна температура повітря коливатиметься поблизу +27 градусів. Суттєві опади малоймовірні. Шансів на дощ побільшає у п'ятницю та вночі в суботу.

5-6 серпня відчутно посилиться вітер, ймовірно навіть до штормових значень, каже синоптикиня.

Українська правда
Теми: погода


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