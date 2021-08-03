Посольство США відреагувало на смерть білоруса Шишова у Києві

Посольство США висловило сподівання на прозоре розслідування обставин смерті керівника Білоруського дому Віталія Шишова, зауваживши, що це сталося на тлі розправи режиму Лукашенка з громадянським суспільством.

Відповідну заяву посольство опублікувало у Twitter, пише "Європейська правда".

"Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталя Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, і ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин", - заявило посольство.

Раніше з’явилися реакції низки європейських міністрів та кількох депутатів Європарламенту. Останні вважають, що за вбивством Віталія Шишова стоїть режим Лукашенка.

Як раніше повідомляла "Українська правда", голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник у Києві 2 серпня, знайшли повішеним у столичному парку. У поліції повідомили, що почали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", але будуть перевіряти всі версії.

Колеги Шишова з Білоруського дому заявили, що за Віталієм стежили, і поліція про це знала.

У БДУ переконані, що смерть Шишова – це "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Шишов стояв біля витоків створення Білоруського дому в Україні. Він переїхав в Україну восени 2020 року – після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння режиму Лукашенка.

У Білоруському домі Віталій допомогав білорусам, які переїхали до України, організовував акції проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають його співвітчизникам.