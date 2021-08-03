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Помер другий постраждалий під час вибуху на шахті "Покровське"

Вівторок, 3 серпня 2021, 17:40
Помер другий постраждалий під час вибуху на шахті Покровське

Помер постраждалий під час вибуху на шахті "Покровське" гірник – це вже друга жертва трагедії. 

Джерело: голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова: "На жаль. В опіковому відділенні міської лікарні м. Краматорськ помер ще один гірник, постраждалий від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське".

Деталі: Наразі ще восьмеро постраждалих перебувають у лікарнях Краматорська та Покровська. За їх життя продовжують боротись лікарі. 

Що передувало: 31 липня на на шахті в смит Удачне  Покровського району стався вибух. Один гірник помер, ще 9 з опіками різного ступеня перебували у лікарні. 

Українська правда

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Теми: шахти
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