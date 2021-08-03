Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ, запускали безпілотник

Від початку цієї доби зафіксовано 6 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації, в тому числі й запуск безпілотника з перетином лінії розмежування.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Бойовики обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї біля Золотого-4, а неподалік Водяного, що біля Донецька, обстріляли з мінометів 82 калібру.

Також окупанти відкривали вогонь з гранатометів поблизу Луганського та вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів у напрямку Світлодарська.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь з гранатометів.

На Луганщині зафіксували проліт безпілотника бойовиків типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Зазначається, що втрат у ЗСУ немає.