Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ, запускали безпілотник
Вівторок, 3 серпня 2021, 17:50
Від початку цієї доби зафіксовано 6 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації, в тому числі й запуск безпілотника з перетином лінії розмежування.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Бойовики обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї біля Золотого-4, а неподалік Водяного, що біля Донецька, обстріляли з мінометів 82 калібру.
Також окупанти відкривали вогонь з гранатометів поблизу Луганського та вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів у напрямку Світлодарська.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь з гранатометів.
На Луганщині зафіксували проліт безпілотника бойовиків типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Зазначається, що втрат у ЗСУ немає.
Українська правда