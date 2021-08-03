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Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ, запускали безпілотник

Вівторок, 3 серпня 2021, 17:50
фото: ООС

Від початку цієї доби зафіксовано 6 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації, в тому числі й запуск безпілотника з перетином лінії розмежування.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Бойовики обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї біля Золотого-4, а неподалік Водяного, що біля Донецька, обстріляли з мінометів 82 калібру.

Також окупанти відкривали вогонь з гранатометів поблизу Луганського та вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів у напрямку Світлодарська.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь з гранатометів.

На Луганщині зафіксували проліт безпілотника бойовиків типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Зазначається, що втрат у ЗСУ немає.

Українська правда
Теми: ДонбасОбамавійна


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