Кулеба пообіцяв чоловіку Тимановської безпеку "попри шокуючі новини"

Глава МЗС Дмитро Кулеба на тлі смерті у Києві білоруса Віталія Шишова запевнив, що чоловіку білоруської спортсменки Тимановської, який втік з Білорусі в Україну, буде гарантовано безпеку.

Про це міністр написав у своєму Twitter у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, у МЗС зв’язалися з Арсенієм Зданевичем, чоловіком спортсменки Тимановської, яка зазнала переслідувань.

"Надаємо необхідну допомогу на час перебування в Україні та зробимо все, щоб він почувався у безпеці, навіть попри шокуючі новини. Бажаю їм із дружиною успішно пройти всі випробування", - зазначив Кулеба.

Зв’язалися з Арсенієм Зданевичем, чоловіком спортсменки Тимановської, яка зазнала переслідувань. Надаємо необхідну допомогу на час перебування в Україні та зробимо все, щоб він почувався у безпеці, навіть попри шокуючі новини. Бажаю їм із дружиною успішно пройти всі випробування. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2021

Чоловік білоруської олімпійки Христини Тимановської Арсеній Зданевич поїхав з Білорусі до України після того, як його дружину намагалися силоміць вивезти з Олімпіади в Токіо на батьківщину.

Легкоатлетку Тимановську, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, силою відвезли в аеропорт, щоб доставити назад в Білорусь після того, як вона поскаржилася на національних тренерів у соцмережі.

Однак в аеропорту вона зайшла у відділок поліції і попросила міжнародного захисту. Після цього спортсменка прибула в посольство Польщі в Токіо, де їй видали гуманітарну візу.

Раніше Кулеба пообіцяв, що Україна зробить все можливе для виявлення "всієї правди" про смерть білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у парку в Києві.