Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежі в Туреччині, Греції та Італії впливають на погоду в Україні – Гідрометцентр

Вівторок, 3 серпня 2021, 19:10

Погода в Україна стає більш нестійкою та складнішою в прогнозуванні через пожежі у Туреччині, Греції та Італії. 

Джерело: Укргідтрометрцентр в Facebook

Дослівно: "Катастрофічні пожежі у Туреччині, Греції та Італії також впливають на погоду, вона стає більш нестійкою та складнішою у прогнозуванні".

Деталі: Синоптики повідомили, що 3 серпня невеликі грозові осередки з'явились над Житомирщиною та переміщуються зараз через Київщину і Чернігівщину на схід.

Проте загрози вони не становлять. В гідрометцентрі зазначають, що не вдалось спрогнозувати ці короткотривалі грози, оскільки вони утвориличь на особливій "лінії сходимостей" – смузі в атмосфері, де на висоті зустрічаються вітри протилежних напрямків.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
погода
У Києві зафіксували температурний рекорд
Мешканців Київщини попереджають про грозу
Мешканців Київщини попереджають про наближення грози
Останні новини
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
Усі новини...
Реклама: