Пожежі в Туреччині, Греції та Італії впливають на погоду в Україні – Гідрометцентр
Вівторок, 3 серпня 2021, 19:10
Погода в Україна стає більш нестійкою та складнішою в прогнозуванні через пожежі у Туреччині, Греції та Італії.
Джерело: Укргідтрометрцентр в Facebook
Дослівно: "Катастрофічні пожежі у Туреччині, Греції та Італії також впливають на погоду, вона стає більш нестійкою та складнішою у прогнозуванні".
Деталі: Синоптики повідомили, що 3 серпня невеликі грозові осередки з'явились над Житомирщиною та переміщуються зараз через Київщину і Чернігівщину на схід.
Проте загрози вони не становлять. В гідрометцентрі зазначають, що не вдалось спрогнозувати ці короткотривалі грози, оскільки вони утвориличь на особливій "лінії сходимостей" – смузі в атмосфері, де на висоті зустрічаються вітри протилежних напрямків.
Нагадаємо:
- 4 серпня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються дощі з грозами, град та шквали.
Українська правда