Пожежі в Туреччині, Греції та Італії впливають на погоду в Україні – Гідрометцентр

Погода в Україна стає більш нестійкою та складнішою в прогнозуванні через пожежі у Туреччині, Греції та Італії.

Джерело: Укргідтрометрцентр в Facebook

Дослівно: "Катастрофічні пожежі у Туреччині, Греції та Італії також впливають на погоду, вона стає більш нестійкою та складнішою у прогнозуванні".

Деталі: Синоптики повідомили, що 3 серпня невеликі грозові осередки з'явились над Житомирщиною та переміщуються зараз через Київщину і Чернігівщину на схід.

Проте загрози вони не становлять. В гідрометцентрі зазначають, що не вдалось спрогнозувати ці короткотривалі грози, оскільки вони утвориличь на особливій "лінії сходимостей" – смузі в атмосфері, де на висоті зустрічаються вітри протилежних напрямків.

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