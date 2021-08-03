Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пожежі в Туреччині, Греції та Італії впливають на погоду в Україні – Гідрометцентр

Вівторок, 3 серпня 2021, 19:10

Погода в Україна стає більш нестійкою та складнішою в прогнозуванні через пожежі у Туреччині, Греції та Італії. 

Джерело: Укргідтрометрцентр в Facebook

Дослівно: "Катастрофічні пожежі у Туреччині, Греції та Італії також впливають на погоду, вона стає більш нестійкою та складнішою у прогнозуванні".

Деталі: Синоптики повідомили, що 3 серпня невеликі грозові осередки з'явились над Житомирщиною та переміщуються зараз через Київщину і Чернігівщину на схід.

Проте загрози вони не становлять. В гідрометцентрі зазначають, що не вдалось спрогнозувати ці короткотривалі грози, оскільки вони утвориличь на особливій "лінії сходимостей" – смузі в атмосфері, де на висоті зустрічаються вітри протилежних напрямків.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Повинен піти у відставку – Байден про губернатора Нью-Йорка

Чауса доставили в ізолятор СБУ

ФотоНАБУ взяло Чауса у "Феофанії"

Новини 3 серпня: смерть Шишова, досягнення на Олімпіаді

ФотоПід посольством Білорусі в Києві проходить акція пам’яті Шишова

Розслідуванням смерті Шишова займеться Bellingcat: задіють "усі ресурси"

Усі новини...
погода
Українців попередили про небезпечні погодні явища
В Україну йдуть дощі
В Україні оголосили штормове попередження
Останні новини
04:51
Спортсмен із Білорусі виїхав в Україну
04:10
В Афганістані тривають криваві бої за Лашкаргах
03:15
На тлі нових випадків коронавірусу в Ухані протестують 11 мільйонів осіб
02:28
Держдеп: США стежитимуть за розслідуванням смерті Шишова
01:52
Повинен піти у відставку – Байден про губернатора Нью-Йорка
01:34
Чауса доставили в ізолятор СБУ
01:20
У Нью-Йорку в ресторани і спортзали пускатимуть лише вакцинованих
00:35
США передали понад 110 мільйонів доз COVID-вакцин у 60 країн – Білий дім
23:56
Після аварії на "Рівнеазоті" в грунтах виявили перевищення нітратів 
23:18
Опозиціонерка Колесникова заявила, що їй пропонували "інтерв’ю" як у Протасевича
Усі новини...