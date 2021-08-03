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Пентагон закрили через стрілянину біля будівлі

Вівторок, 3 серпня 2021, 19:26

Пентагон закрили у вівторок через стрілянину, яка сталася за межами будівлі.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Журналіст агентства розповів, що чув звуки пострілів біля будівлі міністерства оборони США.

За словами двох осіб, які спілкувались з агентством на умовах анонімності, щонайменше одна людина постраждала, у якому вона стані – не відомо. Офіційно ця інформація не підтверджена.

Співробітникам Пентагону наказали не покидати будівлю.

Інцидент стався на автобусній платформі, яка є частиною транзитного центру Пентагону, повідомило в Twitter Агентство із захисту сил Пентагону.

У заяві Пентагону сказано, що об'єкт закритий через "діяльність поліції".

"Ми тільки що підтвердили, що Пентагон закрито. В транзитному центрі Пентагону стався інцидент ", - сказав прессекретар Агентства із захисту сил Пентагону Кріс Лейман. За його словами, інцидент триває, місце події є небезпечним, тому людям варто оминати цей район.

Потяги метро отримали наказ обходити Пентагон у зв'язку з проведенням поліцейського розслідування.

Теми: США


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