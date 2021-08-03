Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон закрили через стрілянину біля будівлі

Вівторок, 3 серпня 2021, 19:26

Пентагон закрили у вівторок через стрілянину, яка сталася за межами будівлі.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Журналіст агентства розповів, що чув звуки пострілів біля будівлі міністерства оборони США.

За словами двох осіб, які спілкувались з агентством на умовах анонімності, щонайменше одна людина постраждала, у якому вона стані – не відомо. Офіційно ця інформація не підтверджена.

Співробітникам Пентагону наказали не покидати будівлю.

Інцидент стався на автобусній платформі, яка є частиною транзитного центру Пентагону, повідомило в Twitter Агентство із захисту сил Пентагону.

У заяві Пентагону сказано, що об'єкт закритий через "діяльність поліції".

"Ми тільки що підтвердили, що Пентагон закрито. В транзитному центрі Пентагону стався інцидент ", - сказав прессекретар Агентства із захисту сил Пентагону Кріс Лейман. За його словами, інцидент триває, місце події є небезпечним, тому людям варто оминати цей район.

Потяги метро отримали наказ обходити Пентагон у зв'язку з проведенням поліцейського розслідування.

"Українська правда" в Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
США
Білий дім: США активно розглядають питання про касетні боєприпаси для України
У Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
Останні новини
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
Усі новини...
Реклама: