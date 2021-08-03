Пентагон розблокували після стрілянини біля будівлі, нападника застрелили
Пентагон знову відкрився у вівторок вдень, приблизно через півтори години після того, як будівля була закрита після стрілянини поблизу неї.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
"Пентагон зняв оточення і знову відкрився", - написало у Twitter агентство з захисту сил Пентагону, яке відповідає за безпеку в комплексі Міністерства оборони та його околицях. У відомстві додали, що вхід у метро залишається закритим.
Нападник був застрелений співробітником поліції Пентагону і не потрапив всередину будівлі.
Ще один поліцейський отримав поранення, йому надається медична допомога.
Наразі додаткових підозрюваних немає, місце інциденту охороняється.
Після "інциденту зі стріляниною" у вівторок вранці Агентство з захисту сил Пентагону надіслало попередження, в якому наказало всьому персоналу не виходити з будівлі.
Як повідомлялося, інцидент стався на автобусній платформі, яка є частиною транзитного центру Пентагону.
Причини нападу поки невідомі.