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"Шахтар" виграв перший матч кваліфікації Ліги Чемпіонів

Вівторок, 3 серпня 2021, 22:53
Шахтар виграв перший матч кваліфікації Ліги Чемпіонів

Донецький "Шахтар" у першому матчі 3 раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів з рахунком 2:1 переграв бельгійський "Генк".

Поєдинок пройшов у вівторок 3 серпня.

У стартові 45-ть хвилин на полі була рівна гра. У "гірників" було пару ударів повз ворота, а ще одного разу Тете пробив прямо в руки воротарю "Генка". На 39-й хвилині бельгійці забили несподіваний для "Шахтаря" гол. Після подачі у штрафний майданчик два бразильських гравця донеччан прогавили Пола Онуачу, котрий ударом головою відкрив рахунок у грі - 1:0.

Старт другого тайму пройшов в обопільних атаках, але небезпечніше були господарі поля. На 54-й хвилині сейв видав Анатолій Трубін після удару з метрів восьми. У "Шахтаря" було пару ударів від Тете, але без небезпеки.

На 63-й хвилині "Шахтар" зумів зрівняти рахунок. Педрінью збили у штрафному майданчику і з пенальті Тете робить рахунок 1:1. Бельгійці після пропущеного голу мали ще один момент вийти вперед, але знову чудово зіграв Трубін.

На 81-й хвилині "Шахтар" забиває другий гол. Марлос навісив у штрафний майданчик і після скидки Ісмаїлі Алан Патрік забиває у порожні ворота - 2:1.

Матч-відповідь пройде 10 серпня у Києві на НСК "Олімпійський".

Микола Аврамчук для УП

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Теми: футбол
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