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Держдеп: США стежитимуть за розслідуванням смерті Шишова

Середа, 4 серпня 2021, 02:28

Держдеп заявив, що Сполучені Штати уважно стежитимуть за розслідуванням смерті керівника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова.

Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс на пресбрифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми глибоко засмучені повідомленнями про трагічну загибель пана Віталія Шишова. Ми продовжуватимемо уважно стежити за розслідуванням українською владою причини його смерті".

Деталі: За словами Прайса, Шишов був "важливим членом білоруського громадянського суспільства", який через "репресії проти журналістів, громадянського суспільства, політичної опозиції, спортсменів і простих громадян з боку режиму Лукашенка був змушений жити за межами своєї країни".

США рішуче засуджують жорстокі репресії, у тому числі "транснаціональні" з боку режиму Лукашенка, додав речник Держдепу.

Він нагадав, що останнім часом сталися "тривожні інциденти такого роду", зокрема примушення до посадки літака авіакомпанії Ryan Air та нещодавня ситуація на Олімпійських Іграх (коли білоруську спортсменку Христину Тимановську намагалися силоміць вивезти з Токіо до Білорусі, - ред.).

"Ми ще раз закликаємо до припинення репресій, негайного звільнення всіх політичних в'язнів, справжнього діалогу з опозицією й громадянським суспільством і вільних та справедливих виборів з міжнародними спостерігачами", - зазначив Прайс.

Передісторія: 

  • 2 серпня у Білоруському домі в Україні повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
  • Наступного дня його знайшли повішеним. 
  • Основними версіями смерті глави Білоруського дому Віталія Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.
  • Дівчина голови Білоруського дому Віталія Шишова, якого напередодні знайшли повішеним у Києві, Божена Жолудь не вважає, що хлопець міг покінчити життя самогубством.

Теми: СШАБілорусьвбивствоУкраїна


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