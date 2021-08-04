Головні новини вівторка і ночі: смерть Шишова, досягнення на Олімпіаді

Главу Білоруського дому знайшли повішеним у Києві, Україна виборола ще одну бронзу на Олімпіаді — актуальні новини 3 серпня і ночі.

Про Шишова

Голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник у Києві 2 серпня, знайшли повішеним у столичному парку.

Білоруський дім в Україні заявляє, що за Шишовим стежили, і що поліція про це знала. Водночас глава Нацполіції Ігор Клименко заперечив, що Шишов звертався до поліції щодо стеження за ним.

"Убивство Шишова — це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка" — європарламентарі відреагували на вбивство Шишова.

Основними версіями смерті Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

У знайденого повішеним білоруського активіста виявили травми — у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.

Дівчина Шишова Божена Жолудь не вважає, що хлопець міг покінчити життя самогубством.

Керівник відділу розслідувань видання Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що компанія спрямовує майже всі ресурси на розслідування смерті Віталія Шишова.

Про Олімпіаду

Борчиня Алла Черкасова здобуває для України бронзову нагороду Олімпіади у Токіо у вільній боротьбі до 68 кг. Це вже 7 медаль для України, з яких шоста бронза.

Українці Парвіз Насібов та нардеп Жан Беленюк пройшли у фінали Олімпійських Ігор у Токіо з греко-римської боротьби у категоріях до 67 та до 87 кілограмів, тим самим гарантували собі щонайменше срібну медаль.

Українські легкоатлетки Ганна Рижикова і Вікторія Ткачук змагалися у фіналі змагань із забігу на 400 метрів з перешкодами і посіли 5 і 6 місця відповідно.

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