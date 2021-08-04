Біля Майорська окупанти здійснювали дистанційне мінування
За добу 3 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник застосовував міномети 82-го калібру.
У бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.