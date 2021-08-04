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Біля Майорська окупанти здійснювали дистанційне мінування

Середа, 4 серпня 2021, 07:55
ФОТО: ООС

За добу 3 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник застосовував міномети 82-го калібру.

У бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Українська правда
Теми: ООСвійнаОб'єднані сили на ДонбасіДонбас


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