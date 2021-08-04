Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики розповіли, де за тиждень виллється найбільше дощів

Середа, 4 серпня 2021, 08:47
Синоптики розповіли, де за тиждень виллється найбільше дощів

В окремих областях України у середу прогнозуються дощі, місцями грози зі шквалами та градом, температура вдень 23-28°. Найбільше цього тижня дощитиме в західних регіонах країни.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на дані Українського гідрометцентру

Дослівно: "Уночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів".

Деталі: Вітер на Правобережжі південний, на решті території північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів 18-23°; вдень 23-28°, на півдні та сході країни місцями до 31°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 16-21°.

У Києві та області 4 серпня опади не очікуються. Вітер південний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 15-17°, вдень 25-27°, на Київщині вночі 12-17°, вдень 23-28°.

Синоптики прогнозують у західних, північних, Одеській, Вінницькій та Черкаській областях 5 серпня місцями, 6 серпня повсюди короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, 6 серпня у західній частині значні дощі; на решті території без опадів. Вітер південних напрямків, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 29-34°.

На Київщині очікуються 5 серпня місцями, 6 серпня повсюди короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Згідно з прогнозом, 7 серпня у східній, південній частинах, більшості центральних, вночі і у північних областях, короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

8 серпня переважно без опадів, лише у східних та південно-східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 23°; вдень 23-29°, на півдні та сході країни 28-34°, 7 серпня у західних та північних областях 21-27°.

У столичному регіоні 7- 8 серпня без опадів, лише вночі 7 серпня короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 13-18°; вдень 7 серпня 21-26°, 8 серпня 24-29°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: