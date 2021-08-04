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Синоптики розповіли, де за тиждень виллється найбільше дощів

Середа, 4 серпня 2021, 08:47

В окремих областях України у середу прогнозуються дощі, місцями грози зі шквалами та градом, температура вдень 23-28°. Найбільше цього тижня дощитиме в західних регіонах країни.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на дані Українського гідрометцентру

Дослівно: "Уночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів".

Деталі: Вітер на Правобережжі південний, на решті території північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів 18-23°; вдень 23-28°, на півдні та сході країни місцями до 31°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 16-21°.

У Києві та області 4 серпня опади не очікуються. Вітер південний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 15-17°, вдень 25-27°, на Київщині вночі 12-17°, вдень 23-28°.

Синоптики прогнозують у західних, північних, Одеській, Вінницькій та Черкаській областях 5 серпня місцями, 6 серпня повсюди короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, 6 серпня у західній частині значні дощі; на решті території без опадів. Вітер південних напрямків, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 29-34°.

На Київщині очікуються 5 серпня місцями, 6 серпня повсюди короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Згідно з прогнозом, 7 серпня у східній, південній частинах, більшості центральних, вночі і у північних областях, короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

8 серпня переважно без опадів, лише у східних та південно-східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 23°; вдень 23-29°, на півдні та сході країни 28-34°, 7 серпня у західних та північних областях 21-27°.

У столичному регіоні 7- 8 серпня без опадів, лише вночі 7 серпня короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 13-18°; вдень 7 серпня 21-26°, 8 серпня 24-29°.

Теми: погода


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