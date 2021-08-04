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Відсторонений від Олімпіади українець заявив про абсурдність ситуації

Середа, 4 серпня 2021, 11:09
Відсторонений від Олімпіади українець заявив про абсурдність ситуації

В українського легкоатлета Назара Коваленка забрали право виступити на Олімпійських іграх в Токіо, тому що він здав недостатню кількість допінг-проб.

Джерело: Facebook-сторінка легкоатлета Назара Коваленка

Пряма мова: "У мене забрали моє право представляти Україну 5 серпня на Олімпійських іграх.

Ситуація абсурдна і несправедлива у всіх відношеннях.

Але Athletic Integrity Unit прийняло рішення мене не допустити тільки, тому що я не встиг здати поза змагальну пробу в 63 денний період, а здав в коротший час. Але як я міг знати, коли до мене можуть приїхати допінг офіцери, якщо це все закрита інформація, і як я міг встигнути це зробити в 63 денний період, якщо я потрапив на ОІ 2020 за 60 днів до свого старту".

Деталі: За його словами, у 2020, і в 2021 році у спортсмен здав найменше по 5 допінг тестів. А в 2021 році їх 6 (3 змагальних та 3 поза змагальних).

Коваленко додав, що команда юристів Asters за 2 дні підготувала заяву (справу) на майже 150 сторінок з фактами, доказами, купою документів про невинність Коваленка, але суд COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, прийняв рішення про не допуск до старту.

 

Легкоатлет наголосив, що є членом делегації, його не дискваліфікували. У нього не виявили допінг.

Коваленко вважає, що заслужив місце представляти Україну і буде готуватись до Олімпійських ігор в Парижі у 2024 році: "Там я і завершу свою кар’єру як атлет".

З'ясовувати, хто винен у тому, що у спортсмена невчасно взяли проби, будуть після його повернення в Україну 12 серпня.

Нагадаємо: 

  • Трьох українських легкоатлетів – Михайла Гаврилюка, Назара Коваленка та Наталю Пироженко-Чорномаз – відсторонили від Олімпіади у Токіо.

Українська правда

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Теми: Олімпіадаспорт
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