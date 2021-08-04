Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Відсторонений від Олімпіади українець заявив про абсурдність ситуації

Середа, 4 серпня 2021, 11:09

В українського легкоатлета Назара Коваленка забрали право виступити на Олімпійських іграх в Токіо, тому що він здав недостатню кількість допінг-проб.

Джерело: Facebook-сторінка легкоатлета Назара Коваленка

Пряма мова: "У мене забрали моє право представляти Україну 5 серпня на Олімпійських іграх.

Ситуація абсурдна і несправедлива у всіх відношеннях.

Але Athletic Integrity Unit прийняло рішення мене не допустити тільки, тому що я не встиг здати поза змагальну пробу в 63 денний період, а здав в коротший час. Але як я міг знати, коли до мене можуть приїхати допінг офіцери, якщо це все закрита інформація, і як я міг встигнути це зробити в 63 денний період, якщо я потрапив на ОІ 2020 за 60 днів до свого старту".

Деталі: За його словами, у 2020, і в 2021 році у спортсмен здав найменше по 5 допінг тестів. А в 2021 році їх 6 (3 змагальних та 3 поза змагальних).

Коваленко додав, що команда юристів Asters за 2 дні підготувала заяву (справу) на майже 150 сторінок з фактами, доказами, купою документів про невинність Коваленка, але суд COURT OF ARBITRATION FOR SPORT, прийняв рішення про не допуск до старту.

 

Легкоатлет наголосив, що є членом делегації, його не дискваліфікували. У нього не виявили допінг.

Коваленко вважає, що заслужив місце представляти Україну і буде готуватись до Олімпійських ігор в Парижі у 2024 році: "Там я і завершу свою кар’єру як атлет".

З'ясовувати, хто винен у тому, що у спортсмена невчасно взяли проби, будуть після його повернення в Україну 12 серпня.

Нагадаємо: 

  • Трьох українських легкоатлетів – Михайла Гаврилюка, Назара Коваленка та Наталю Пироженко-Чорномаз – відсторонили від Олімпіади у Токіо.

Українська правда
Теми: Олімпіадаспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт

У Фірташа забрали Запорізький титано-магнієвий комбінат

В найближчі два тижні можливий спалах COVID-19 – КШЕ

ЄС очікує від Києва скасування практики видачі двох дійсних закордонних паспортів

РНБО доручила уряду покласти обов’язки голови Укрзалізниці на Кубракова

Механізм призупинення безвізу: від Києва вимагають більшої боротьби з корупцією

Усі новини...
Олімпіада
Українські легкоатлетки фінішували 5 і 6 у фіналі Олімпіади-2020
Україна виборола ще одну медаль на Олімпіаді – бронзу
Олімпіада: українці Насібов та Беленюк пройшли у фінал з греко-римської боротьби
Останні новини
02:59
США планують дозволити в’їзд тільки вакцинованим іноземним туристам
02:15
Через пожежі в Туреччині українських туристів евакуювали морем
01:50
фотоМаск показав переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик
00:58
Рішення щодо Запорізького титано-магнієвого комбінату Фірташа оскаржать
00:23
Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву
00:03
Справа Гонгадзе: суддя Верховного Суду отримав догану через затягування розгляду
23:15
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
23:00
Граната в Кабміні: прокуратуру просять врахувати психоемоційний стан ветерана
22:16
У Фірташа забрали Запорізький титано-магнієвий комбінат
21:33
В найближчі два тижні можливий спалах COVID-19 – КШЕ
Усі новини...