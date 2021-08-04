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Десантники та резервісти провели тренування на кордоні з Кримом

Середа, 4 серпня 2021, 11:35
Десантники та резервісти провели тренування на кордоні з Кримом
Фото Міноборони

Збройні сили України провели низку тренувань із застосуванням резерву на постах спостереження вздовж адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом.

Джерело: Командування об'єднаних сил ЗСУ у Facebook  

Пряма мова командувача об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва: "Постійні навчання та тренування є звичайною справою для воїнів-десантників, які входять до складу підпорядкованого Командуванню угруповання військ, що несе бойову службу на південному напрямку".

Деталі: За словами командувача, під час тренувань "крилаті піхотинці" відпрацювали дії на спостережних постах та їхнє посилення підрозділами резерву.

За задумом навчань, десантники за підтримки артилерії знищили живу силу умовного противника, діставшись визначеного рубіжу.

Повідомляється, що під час тренувань десантники долали різні перешкоди та займали позиції на складних ділянках місцевості.

Українська правда

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Теми: Збройні силиКрим
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