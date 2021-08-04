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Українська каноїстка пройшла у півфінал Олімпійських Ігор

Середа, 4 серпня 2021, 13:26
Українська каноїстка пройшла у півфінал Олімпійських Ігор

Українська веслувальниця Людмила Лузан пройшла у півфінал Олімпійських Ігор-2020 у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Джерело: НОК України у Твіттері

Деталі: Зазначається, що у ранковій сесії 3-го дня змагань на каналі Sea Forest Waterway в олімпійському Токіо українська каноїстка Людмила Лузанперемогла у своєму заїзді на 200 м  і напряму вийшла у півфінал.

Півфінал за участю уродженки Івано-Франківська відбудеться 5 серпня о 3:44.

Українська правда

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Теми: Олімпіадаспорт
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