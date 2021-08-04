Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українська каноїстка пройшла у півфінал Олімпійських Ігор

Середа, 4 серпня 2021, 13:26

Українська веслувальниця Людмила Лузан пройшла у півфінал Олімпійських Ігор-2020 у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Джерело: НОК України у Твіттері

Деталі: Зазначається, що у ранковій сесії 3-го дня змагань на каналі Sea Forest Waterway в олімпійському Токіо українська каноїстка Людмила Лузанперемогла у своєму заїзді на 200 м  і напряму вийшла у півфінал.

Півфінал за участю уродженки Івано-Франківська відбудеться 5 серпня о 3:44.

Українська правда
Теми: Олімпіадаспорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву

Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт

У Фірташа забрали Запорізький титано-магнієвий комбінат

В найближчі два тижні можливий спалах COVID-19 – КШЕ

ЄС очікує від Києва скасування практики видачі двох дійсних закордонних паспортів

РНБО доручила уряду покласти обов’язки голови Укрзалізниці на Кубракова

Усі новини...
Олімпіада
Шмигаль на тлі Олімпіади анонсував надбавки тренерам
Відсторонений від Олімпіади українець заявив про абсурдність ситуації
Українські легкоатлетки фінішували 5 і 6 у фіналі Олімпіади-2020
Останні новини
03:48
У Бангладеш від удару блискавки загинули 17 гостей весілля
02:59
США планують дозволити в’їзд тільки вакцинованим іноземним туристам
02:15
Через пожежі в Туреччині українських туристів евакуювали морем
01:50
фото, відеоМаск показав переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик
00:58
Рішення щодо Запорізького титано-магнієвого комбінату Фірташа оскаржать
00:23
Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву
00:03
Справа Гонгадзе: суддя Верховного Суду отримав догану через затягування розгляду
23:15
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
23:00
Граната в Кабміні: прокуратуру просять врахувати психоемоційний стан ветерана
22:16
У Фірташа забрали Запорізький титано-магнієвий комбінат
Усі новини...