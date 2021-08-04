Град та грози: синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища

5-6 серпня у деяких областях прогнозують грози, град та сильний вітер, а в Карпатах – сильні дощі.

Джерело: ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Очікується, що 5-6 серпня у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с .

Ввечері 5 серпня на Закарпатті та в Карпатах, 6 серпня у західній частині країни значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

Вночі 6 серпня в Карпатах сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У Києві та Київській області 5 серпня грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с.