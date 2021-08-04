Суд став на сторону НАЗК і вимагає розірвати контракт "Нафтогазу" з Вітренком
Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив апеляційну скаргу НАЗК та розблокував дію припису НАЗК до Кабміну з вимогою розірвати контракт з головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком.
Джерело: пресслужба НАЗК
Дослівно: "3 серпня 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу НАЗК та скасував ухвалу Окружного адмінсуду Києва, якою було зупинено дію припису НАЗК Кабміну".
Деталі: У приписі НАЗК вимагало від уряду скасувати пункти 8 та 9 розпорядження Кабміну та припинити строк дії контракту з Вітренком.
Голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що у зв’язку з рішенням суду припис підлягає виконанню.
Новіков направив до Кабміну лист з конкретним механізмом для виконання припису. Для цього треба скликати засідання уряду та розглянути такі питання:
скасування як незаконних пунктів 8 та 9 розпорядження Уряду № 370-р. Скасування п. 9 вказаного розпорядження вимагається виключно в частині підписання контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України",
припинення дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного.
Відзначається, що укладення контракту з Коболєвим здійснювали з порушенням ст. 26 закону "Про запобігання корупції".
За словами Новікова, НАЗК готове надавати консультаційну підтримку у виконанні припису.
Передісторія:
- Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".
- Пізніше голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.
- Але Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля.
- Тоді Новіков направив припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком.