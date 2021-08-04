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20-річний українець оновив декілька олімпійських рекордів у метанні молота

Середа, 4 серпня 2021, 17:21
фото: НОК

20-річний Михайло Кохан не завоював медаль, але посів четверте місце на Олімпіаді та оновив три олімпійські рекорди як наймолодший спортсмен.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: 20-річний Михайло Кохан перед фіналом став наймолодшим учасником фіналу Олімпіади-2020 у метанні молота. Наступному за віком учаснику уже 26 років.

Після перших двох спроб Кохан йшов другим. Наступними двома покращити свій результат український спортсмен не зміг, але за підсумками чотирьох спроб Кохан продовжував утримувати друге місце.

Під час п’ятої спроби він опустився на четверте місце – його випередили норвежець та поляк.

Олімпійським чемпіоном у метанні молота став поляк Войцех Новіцкі, срібну медаль здобув норвежець Ейвінд Генріксен, бронзу – ще один поляк Павел Файдек.

Попри четверте місце Кохан оновив низку рекордів на Олімпійських Іграх.

  1. Наймолодший учасник фіналу Олімпіади-2020 у метанні молота.
  2. Наймолодший легкоатлет в історії Олімпіад, який метнув молот за 80 метрів.
  3. Наймолодший метальник молота, який посів четверте місце на Олімпійських Іграх.

Що було раніше:

  • 4 серпня Україна завоювала першу золоту медаль - нардеп Жан Беленюк став найкращим у греко-римській боротьбі у категорії до 87 кг.
  • Крім того, українець Парвіз Насібов здобув срібло з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кілограмів.
  • Українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук здобули бронзову медаль у артистичному плаванні – це перша олімпійська нагорода України за всю історію в цьому виді спорту.
  • 22-річна Ірина Коляденко здобуває бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Теми: Олімпіадаспорт


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