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Переполох з гранатою в Кабміні: з'явилося відео затримання "терориста"

Середа, 4 серпня 2021, 17:47
Переполох з гранатою в Кабміні: з'явилося відео затримання терориста

В МВС опублікували відеозапис, як правоохоронці затримували чоловіка, що увірвався з бойовою гранатою до приміщення Кабінету міністрів і погрожував вибухом.

Джерело: сайт Міністерства внутрішніх справ

Деталі: Зйомку вела камера, закріплена на одному зі спецпризначенців, що проводили операцію.

На відео "терориста" ведуть сходами вниз до виходу, і відбувається це досить мирно – він іде сам, а чоловік у формі супроводжує його, обійнявши за плече.  Попереду йде депутат Бучанської міськради і товариш затриманого Василь Олексюк, який вів переговори з нападником і вмовив його здатися.

За вхідними дверями, вже на вулиці, на затриманого вдягли кайданки. Жодного опору КОРДу він не чинив.

За інформацією МВС, правопорушник здався поліції після перемовин зі своїм товаришем. Далі слідство з'ясує всі обставини подій: з ним будуть проведені слідчі дії, в тому числі  призначено психіатричну експертизу. У ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за спеціальністю, піти на такий вчинок.

Передісторія: у середу вранці невідомий чоловік з гранатою в руці зайшов до будівлі Кабінету міністрів і став погрожувати її підірвати. Дуже швидко його затримали.

Виявилось, що звати чоловіка Володимир Прохнич. Він – АТОшник, колишній боєць "Айдару", отримав два поранення, зараз працює на станції технічного обслуговування і є членом громадської організації "Бучанська варта".

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівнадзвичайна подіяКиїв
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