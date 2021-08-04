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Окупанти знову шпигували безпілотником та обстрілювали позиції ЗСУ

Середа, 4 серпня 2021, 17:56
фото: ООС

Від початку 4 серпня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, в тому числі й запуск безпілотника за лінію розмежування.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Павлополя та Гранітного російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети.

Біля Південного ворог відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів".

Деталі: Як і 3 серпня, на Луганщині знову зафіксували проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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