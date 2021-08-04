Окупанти знову шпигували безпілотником та обстрілювали позиції ЗСУ
Середа, 4 серпня 2021, 17:56
Від початку 4 серпня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, в тому числі й запуск безпілотника за лінію розмежування.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу Павлополя та Гранітного російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети.
Біля Південного ворог відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів".
Деталі: Як і 3 серпня, на Луганщині знову зафіксували проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Українська правда