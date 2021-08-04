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Єрмак розповів про "дуже продуктивну" зустріч з радником Байдена

Середа, 4 серпня 2021, 18:49
Єрмак розповів про дуже продуктивну зустріч з радником Байдена
Фото: ОП

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели зустріч у Вашингтоні з Джейкобом Салліваном, радником президента США Джо Байдена з національної безпеки. 

Про це Єрмак розповів на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Глава Офісу президента назвав зустріч "продуктивною, відвертою і дружньою".

"Ми зацікавленні у посиленні стратегічного партнерства України та США. Продовжуємо працювати над цим!" - зазначив Єрмак.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Володимира Зеленського до США 30 серпня.

Нагадаємо, 21 липня Білий дім повідомив, що Байден чекає на Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.

Невдовзі після цього США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Читайте також: В гості до Байдена: відповідаємо на питання про запрошення Зеленського у США

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Теми: Андрій ЄрмакСШАдипломатичні відносини
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