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Механізм призупинення безвізу: від Києва вимагають більшої боротьби з корупцією

Середа, 4 серпня 2021, 19:26
Механізм призупинення безвізу: від Києва вимагають більшої боротьби з корупцією
Фото: European Union

В ЄС заявили, що в цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, однак наголосили на необхідності робити більше в сфері антикорупції, протидії відмиванню грошей і боротьби з організованою злочинністю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на четвертий звіт Єврокомісії в рамках механізму призупинення безвізових режимів.

"В цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації. Однак необхідні подальші зусилля для вирішення проблеми необґрунтованих заяв про надання притулку, а також у сферах боротьби з корупцією, відмивання грошей та запобігання та боротьби з організованою злочинністю" - йдеться у документі.

Зокрема, від Києва вимагають продовжити зусилля щодо зменшення кількості громадян України, які нелегально перебувають у державах-членах ЄС та подають необґрунтовані заяви про надання притулку.

При цьому звіт наводить цифри щодо кількості прохачів притулку з України в країнах ЄС. Зокрема, у 2020 році кількість українських заявників на міжнародний захист у державах-членах становила 6020, що на 37% менше, ніж у 2019 році.

Ще однією нагальною проблемою, яка стосується також Молдови, на думку Єврокомісії, є необхідність підвищення ефективності антикорупційних установ.

Зокрема, у звіті міститься рекомендація "підвищити ефективність антикорупційних установ та правоохоронних органів, зосередивши основні зусилля у сфері протидії корупції на справах масштабної корупції".

Також у Єврокомісії очікують від України ухвалення необхідного законодавства щодо НАБУ, яке усуне правову невизначеність його статусу.

Крім того від України вимагають "проводити прозорий, деполітизований та заснований на основі заслуг відбір керівників НАБУ, САП, АРМА та правоохоронних органів, а також прокурорів на рівні керівництва, використовуючи адекватні процедури та критерії відбору, включаючи надійну перевірку доброчесності".

Також у звіті міститься рекомендація щодо підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю та відмиванням грошей, а також більшої узгодженості візової політики України з третіми державами, особливо тими, від яких є міграційні ризики для ЄС.

Рада ЄС затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами у лютому 2017 року. В документі прописано п’ять причин, через які можливе призупинення безвізу. Чотири з них стосуються міграції. ЄС залишає за собою право повернути візи для будь-якої країни, що перетворюється на джерело міграційної загрози. П’ята причина для можливого скасування безвізу – відкат у проведенні реформ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСєвроінтеграція
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