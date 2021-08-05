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США планують дозволити в’їзд тільки вакцинованим іноземним туристам

Четвер, 5 серпня 2021, 02:59
ФОТО: Health Policy

Білий дім планує дозволити подорожувати у США іноземцям, які мають підтвердження вакцинації проти COVID-19.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела, The Hill

Адміністрація Байдена розробляє план, згідно з яким майже всі іноземні туристи при подорожах у США повинні бути повністю вакциновані проти COVID-19.

Представник Білого дому сказав, що міжвідомчі робочі групи наразі працюють над розробкою плану "послідовної та безпечної політики міжнародних подорожей "з поетапним підходом, який передбачає, щоб іноземні громадяни, які подорожують до США, були повністю щеплені "за деякими винятками".

Надзвичайні обмеження на подорожі США були вперше введені щодо Китаю у січні 2020 року для подолання поширення COVID-19. Згодом обмеження стосувалися багатьох інших країн, список яких у травні поповнила Індія.

Нагадаємо: США, Бразилія та Індонезія наприкінці липня виявили найбільше хворих на коронавірус

Теми: СШАвакцинаціякоронавірус


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