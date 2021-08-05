Головні новини середи і ночі: чоловік з гранатою в Кабміні, перше золото Олімпіади

До Кабміну зайшов чоловік з гранатою та погрожував її підірвати, Україна здобула перше золото на Олімпіаді у Токіо — актуальні новини 4 серпня і ночі.

Про чоловіка з гранатою

Сьогодні вранці невідомий чоловік з гранатою в руці зайшов до будівлі Кабінету міністрів і погрожував її підірвати.

Пізніше його затримали. Перемовини зі зловмисником проводив друг чоловіка Василь Олексюк, депутат Бучанської міськради — це допомогло затримати правопорушника.

Згідно з інформацією у соцмережах, його звати Володимир Прохнич. Він колишній боєць Айдару, член громадської організації "Бучанська варта".

Про Олімпіаду

Нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк здобув першу золоту медаль для України на Олімпійських Іграх у Токіо. У фіналі з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг він здолав угорця Віктора Лерінца.

Українець Парвіз Насібов здобув срібло з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кг.

Українські спортсменки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук завоювали бронзову медаль у артистичному плаванні — це перша олімпійська нагорода України за всю історію в цьому виді спорту.

22-річна Ірина Коляденко також здобула бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

На Олімпіаді українка Людмила Лузан здобула "бронзу" у веслуванні на байдарках і каное.

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