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Український військовий на Донбасі отримав бойове травмування

Четвер, 5 серпня 2021, 07:52
Український військовий на Донбасі отримав бойове травмування
ФОТО: ООС

За добу 4 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, один військовий дістав бойове травмування.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу Павлополя та Гранітного російсько-окупаційні війська застосовували станкові протитанкові гранатомети.

Біля Південного ворог двічі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120-го та 82-го калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 окупанти застосовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарати типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий дістав бойове травмування. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Його стан здоров’я — задовільний.

Станом на 7 годину ранку 5 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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