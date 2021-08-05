Захоплення Кабміну з гранатою: ветерану оголосили підозру
Ветерану, який захопив приміщення Кабінету міністрів та погрожував підірвати гранату, повідомили про підозру за трьома статтями.
Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram
Дослівно: "Повідомлено про підозру 43-річному чоловіку, який вчора захопив приміщення Кабінету міністрів на вул. Грушевського 12/2, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою".
Деталі: Ветерану інкримінують ст. 341 (захоплення державних будівель, карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років) ККУ.
Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.
Правоохоронці встановлюють мотиви та обставини вчинення злочину.
Передісторія:
- Вранці 4 серпня невідомий чоловік з гранатою в руці зайшов до будівлі Кабінету міністрів і погрожував її підірвати.
- Пізніше його затримали. Перемовини зі зловмисником проводив друг чоловіка Василь Олексюк, депутат Бучанської міськради – це допомогло затримати правопорушника.
- Згідно з інформацією у соцмережах, його звати Володимир Прохнич. Він колишній боєць Айдару, член громадської організації "Бучанська варта".
- До Офісу генерального прокурора направили звернення із проханням врахувати психоемоційний стан ветерана, який прийшов до Кабміну із гранатою, – під зверненням, зокрема, підписалась міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.