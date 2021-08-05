Захоплення Кабміну з гранатою: ветерану оголосили підозру

Ветерану, який захопив приміщення Кабінету міністрів та погрожував підірвати гранату, повідомили про підозру за трьома статтями.

Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram

Дослівно: "Повідомлено про підозру 43-річному чоловіку, який вчора захопив приміщення Кабінету міністрів на вул. Грушевського 12/2, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою".

Деталі: Ветерану інкримінують ст. 341 (захоплення державних будівель, карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років) ККУ.



Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.



Правоохоронці встановлюють мотиви та обставини вчинення злочину.

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