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СOVID у Києві: нових хворих більше ніж одужань, троє померли

Четвер, 5 серпня 2021, 12:32
СOVID у Києві: нових хворих більше ніж одужань, троє померли
Фото КМДА

За добу 4 серпня у столиці виявили 187 нових випадки коронавірусу, троє хворих померли, водночас подолала вірус 131 людина.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "187 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли троє людей".

Деталі: Серед нових хворих 95 жінок віком від 19 до 88 років, 71 чоловік від 20 до 84 років, 9 дівчаток віком від 3 до 17 років та 12 хлопчиків від 6 до 17 років.

29 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (54), Дарницькому (36) та у Святошинському (26) районах.

Станом на 5 серпня у столиці вже 219 763 підтверджених випадків коронавірусу, 5 241 хворих померли, подолали вірус 209 908 мешканців столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Передісторія

  • У Київській школі економіки заявили, що у переважній частині областей зростає рівень госпіталізацій, що свідчить про можливий спалах COVID-19 вже упродовж наступних двох тижнів. 

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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