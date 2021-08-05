Окупанти Криму засудили українця за нібито зберігання зброї

Окупаційна влада засудила громадянина України, кримського татарина Ільвера Аметова до 8 місяців обмеження свободи за нібито "незаконне придбання та зберігання зброї".

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Деталі: Аметов щомісяця має з’являтися до "місцевого відділу поліції", не виїжджати за межі Судака та не залишати помешкання вночі.

Денісова підкреслила, що це рішення "суду" є ще одним прикладом переслідування за участь в Меджлісі, оскільки до окупації Аметов був членом цього органу.

Під час обшуку у вересні 2019 року з його домашнього музею вилучили старовинні експонати зброї, які він колекціонував понад 20 років. Денісова підкреслила, що антикварні предмети є частиною культурної спадщини кримськотатарського народу.



Омбудсмен нагадала, що Росія 8-й рік переслідує кримських татар за надуманими звинуваченнями.

Вона закликала міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу на державу-агресора, щоб змусити її припинити порушувати права людини.