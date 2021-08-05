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Після руйнівних повеней в Німеччині досі невідома доля 16 людей

Четвер, 5 серпня 2021, 19:36

Через три тижні після серйозних повеней в Німеччині 16 людей досі вважаються зниклими безвісти у федеральній землі Рейнлянд-Пфальц.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Stern.

За словами представника поліції Кобленца, зі 141 загиблого внаслідок повеней ідентифіковано 121 людину - на шість осіб більше, ніж напередодні.

Про нових загиблих у регіоні більше не повідомляють.

Катастрофа змусила людей замислитись, чи влада зробила достатньо, щоб завчасно попередити мешканців.

Деякі чиновники визнали, що їхня реакція на кризу могла бути кращою, але врешті сказали, що зробили те, що було в їх силах.

Прокурор Кобленца перевіряє підстави для порушення кримінальної справи щодо фактів загибелі людей під час повені, що сталась в німецькому окрузі Арвайлер в середині липня.

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Теми: Німеччинастихійне лихо
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