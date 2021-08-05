Пожежі в Греції: Зеленський доручив відправити вогнеборців на допомогу

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну відправити 100 українських вогнеборців на допомогу у подоланні лісових пожеж у Греції.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Поставив завдання уряду надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни. У п’ятницю Кабмін має ухвалити рішення, щоб незабаром 100 наших досвідчених вогнеборців з необхідним спорядженням вирушили на допомогу Греції".

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