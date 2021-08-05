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Пожежі в Греції: Зеленський доручив відправити вогнеборців на допомогу

Четвер, 5 серпня 2021, 23:51
Фото: Дмитро Ларін

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну відправити 100 українських вогнеборців на допомогу у подоланні лісових пожеж у Греції. 

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Поставив завдання уряду надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни. У п’ятницю Кабмін має ухвалити рішення, щоб незабаром 100 наших досвідчених вогнеборців з необхідним спорядженням вирушили на допомогу Греції".

Що передувало:

  • Грецька влада наказала евакуювати села, розташовані поруч з місцем проведення древніх Олімпійських ігор на західному Пелопоннесі, через сильні лісові пожежі.
  • У передмісті Афін кілька днів також вирують пожежі, але повністю взяти вогонь під контроль досі не вдалося. Пожежа підступила до міста Крионері та почала рухатись до заміської королівської резиденції Татої, внесеної до списку визначних пам'яток.
  • 4 серпня у Греції зафіксували температурний рекорд - понад +47 градусів - у місті  Лангадас.

Українська правда
Теми: Греціястихійне лихоДСНС


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