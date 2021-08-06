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Повстанці з Тиграю захопили місто всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

П'ятниця, 6 серпня 2021, 01:27

Повстанці з ефіопського Тиграю взяли під свій контроль місто Лалібела, чиї знамениті висічені в скелі церкви внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Джерело: BBC з посиланням на заступника мера Лалібели Мандефро Тадессе, Reuters

Деталі: Мандефро Тадессе  повідомив, що місто знаходиться під контролем повстанців Тиграю. Стрілянини не було, але жителі тікають з міста, і він стурбований збереженням церков.

Лалібела є святим місцем для мільйонів православних християн. У місті знаходиться 11 середньовічних монолітних печерних церков, висічених в скелі, що датуються 12 і 13 століттями. Церкви внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1978 році.

В останні тижні бойові дії поширилися з Тиграю на два сусідні регіони, Амхару і Афар, в результаті чого близько 250 тисяч осіб були змушені тікати.

Нагадаємо:

  • У листопаді 2020 року в Тиграї розпочалася війна між владою Ефіопії і правлячою в Тиграї партією "Народний фронт звільнення Тиграю".
  • Бойові дії призвели до загибелі тисяч людей, понад два мільйони людей були змушені покинути свої домівки.
  • 11 червня в ООН повідомляли, що в період з травня по червень 2021 року 350 тисяч осіб жили в "важкій кризі" в Тиграї, а також в сусідніх Амхарі і Афарі.
  • Продовольча ситуація в регіоні досягла рівня "катастрофи", яку він визначає як голод і смерть невеликих груп людей, що проживають на великих територіях.
  • 28 червня уряд Ефіопії оголосивпро негайне одностороннє припинення вогню в Тиграї. Перемир’я оголосили у зв’язку з аграрним сезоном, який триватиме до кінця вересня.

Теми: Африка


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