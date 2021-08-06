Повстанці з Тиграю захопили місто всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Повстанці з ефіопського Тиграю взяли під свій контроль місто Лалібела, чиї знамениті висічені в скелі церкви внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Джерело: BBC з посиланням на заступника мера Лалібели Мандефро Тадессе, Reuters

Деталі: Мандефро Тадессе повідомив, що місто знаходиться під контролем повстанців Тиграю. Стрілянини не було, але жителі тікають з міста, і він стурбований збереженням церков.

Лалібела є святим місцем для мільйонів православних християн. У місті знаходиться 11 середньовічних монолітних печерних церков, висічених в скелі, що датуються 12 і 13 століттями. Церкви внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1978 році.

В останні тижні бойові дії поширилися з Тиграю на два сусідні регіони, Амхару і Афар, в результаті чого близько 250 тисяч осіб були змушені тікати.

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