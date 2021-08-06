Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польща: Росія використовуватиме Nord Stream 2 для політичного шантажу України

П'ятниця, 6 серпня 2021, 03:24

Голова польського МЗС Збіґнєв Рау заявив: Росія сигналізує, що використовуватиме газопровід "Північний потік-2" (Nord Stream 2) як інструмент політичного шантажу проти, зокрема, України.

Джерело: Збіґнєв Рау в інтерв'ю тижневику "Ехо", яке цитує "Польське радіо"

Пряма мова: "Росія сигналізує про те, що вона буде використовувати газопровід Nord Stream 2 як інструмент політичного шантажу проти України та Центральної Європи… 

Протягом 18 років усі польські уряди дотримувалися думки, що "Північний потік" – це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО".

Нагадаємо:

  • Наразі будівництво газогону завершено на 99%.
  • 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва Nord Stream 2, опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.
  • Україна та Польща відреагували спільною заявою, запевнивши, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.
  • За даними ЗМІ, Німеччина не має наміру закривати "Північний потік -2", навіть якщо президент РФ Володимир Путін спробує використати спірний газопровід як геополітичну зброю.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

Теми: ПольщаПівнічний потік-2


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоСБУ впіймала експосадовця "Укрзалізниці", який переховувався від слідства

фото Буревій зірвав дах із Кам'янець-Подільської фортеці і пошкодив корпус

Справи Майдану: двоє обвинувачених можуть вийти на волю. Вони вже переховувались

видеоУ Білорусі зі щитами блокують повернення мігрантів на кордоні з Литвою

оновленоБілоруських чиновників, що намагалися ліквідувати Тимановську з Ігор, відправили додому

Пожежа на північ від Афін вийшла з-під контролю, людей евакуюють на узбережжя

Усі новини...
Польща
Тимановська планує продовжити спортивну кар'єру в Польщі
У польській Познані зіткнулися два трамваї, десятки постраждалих
Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву
Останні новини
14:07
Справу загибелі Шишова можуть політизувати - Венедіктова
14:00
У серпні ціни на автогаз продовжать зростати – Українська енергобіржа
13:30
У Києві за добу 164 хворих на COVID, одна людина померла
13:30
фотоСБУ впіймала експосадовця "Укрзалізниці", який переховувався від слідства
13:26
Президент заборонив продаж ліків дітям до 14 років
13:25
Український фонд стартапів профінансував проектів на $5 мільйонів
13:24
Посол Британії: Нормалізація відносин із РФ неможлива, поки триває окупація території України
13:23
Злочевський переписав газовий бізнес на доньок
12:56
ВРП припинила розглядати дисциплінарні скарги на суддів
12:54
фото Буревій зірвав дах із Кам'янець-Подільської фортеці і пошкодив корпус
Усі новини...