Польща: Росія використовуватиме Nord Stream 2 для політичного шантажу України

Голова польського МЗС Збіґнєв Рау заявив: Росія сигналізує, що використовуватиме газопровід "Північний потік-2" (Nord Stream 2) як інструмент політичного шантажу проти, зокрема, України.

Джерело: Збіґнєв Рау в інтерв'ю тижневику "Ехо", яке цитує "Польське радіо"

Пряма мова: "Росія сигналізує про те, що вона буде використовувати газопровід Nord Stream 2 як інструмент політичного шантажу проти України та Центральної Європи…



Протягом 18 років усі польські уряди дотримувалися думки, що "Північний потік" – це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО".

Нагадаємо:

Наразі будівництво газогону завершено на 99%.

21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва Nord Stream 2, опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, запевнивши, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

За даними ЗМІ, Німеччина не має наміру закривати "Північний потік -2", навіть якщо президент РФ Володимир Путін спробує використати спірний газопровід як геополітичну зброю.

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