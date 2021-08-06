У Бренсона відновили продаж квитків на космічні польоти – від 450 тисяч доларів за місце

Компанія Virgin Galactic з 5 серпня продає квитки на космічні польоти за ціною від 450 тисяч доларів за місце.

Джерело: Virgin Galactic

Деталі: Зазначається, що буде три пропозиції для приватних космонавтів: покупка одномісного місця; багатомісного пакету для пар, друзів або родини; повний викуп рейсу.

Спочатку продажі будуть відкриті для значного списку компаній, які "піднімають руки на ранньому етапі".

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