У Бренсона відновили продаж квитків на космічні польоти – від 450 тисяч доларів за місце
П'ятниця, 6 серпня 2021, 05:32
Компанія Virgin Galactic з 5 серпня продає квитки на космічні польоти за ціною від 450 тисяч доларів за місце.
Джерело: Virgin Galactic
Деталі: Зазначається, що буде три пропозиції для приватних космонавтів: покупка одномісного місця; багатомісного пакету для пар, друзів або родини; повний викуп рейсу.
Спочатку продажі будуть відкриті для значного списку компаній, які "піднімають руки на ранньому етапі".
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Борис Філатов – про політ у космос, знайомство з Бренсоном, та тисячі доларів на космічні подорожі
Передісторія:
- У червні Virgin Galactic отримала дозвіл від регулюючого органу США щодо забезпечення безпеки польотів на польоти людей у космос.
- 11 липня Virgin Galactic здійснила перший "туристичний" суборбітальний політ зі своїм засновником, британським мільярдером Річардом Бренсоном на борту.