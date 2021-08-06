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Окупанти 10 разів порушували “тишу” на Донбасі, обстріляли околиці Галицинівки

П'ятниця, 6 серпня 2021, 07:44

5 серпня окупанти 10 разів порушували режим  припинення вогню - бойових втрат серед українських військових немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі:  Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Ворог стріляв поблизу та по околицях Галицинівки  - з артилерійських систем 122-го калібру. Внаслідок обстрілу було пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.

В напрямку Південного окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували станкові протитанкові та ручні протитанкові гранатомети.

Неподалік Золотого-4 ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новотошківського збройні формування РФ обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

В районі Красногорівки противник відкривав вогонь по українських військових з протитанкових гармат.

Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як повідомлялося, внаслідок ворожих обстрілів Красногорівки був тяжко поранений місцевий житель. Пошкоджена житлова багатоповерхівка та цивільний автомобіль. Прокуратура Донеччини повідомила, що розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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