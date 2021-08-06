Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лікували бойовиків у Криму, а гроші відмивали у Києві: у столиці викрили банду

П'ятниця, 6 серпня 2021, 09:47
Лікували бойовиків у Криму, а гроші відмивали у Києві: у столиці викрили банду
Фото поліції

Правоохоронці викрили у Києві злочинну групу, яка організувала схему лікування та оздоровлення бойовиків ОРДЛО і військовослужбовців РФ у Криму.

Джерело: поліція Києва, СБУ

Дослівно СБУ: "Зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим РФ, а натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця".

Деталі: Схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках. Після окупації Криму оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали угоду з Міноборони РФ.

 

Зазначається, що усе керівництво санаторію переїхало в Київ, а на тимчасово окупованій території залишився лише гендиректор закладу, який є депутатом Сакської міськради.

Зловмисники зареєстрували в Україні "дзеркальну" юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України, і на її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку.

Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів.

Під час обшуків за місцем проживання учасників схеми правоохоронці вилучили печатки, штампи, відтиски; документацію, електронне листування зі спільниками з Криму та інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність.

 

Організатору, уродженцю міста Дніпро, 1984 року народження, та його спільниці, уродженці Київщини, 1986 року народження, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) ККУ.

Тривають слідчі дії задля встановлення причетності до злочинної діяльності інших осіб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: