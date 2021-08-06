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Лікували бойовиків у Криму, а гроші відмивали у Києві: у столиці викрили банду

П'ятниця, 6 серпня 2021, 09:47
Фото поліції

Правоохоронці викрили у Києві злочинну групу, яка організувала схему лікування та оздоровлення бойовиків ОРДЛО і військовослужбовців РФ у Криму.

Джерело: поліція Києва, СБУ

Дослівно СБУ: "Зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим РФ, а натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця".

Деталі: Схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках. Після окупації Криму оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали угоду з Міноборони РФ.

 

Зазначається, що усе керівництво санаторію переїхало в Київ, а на тимчасово окупованій території залишився лише гендиректор закладу, який є депутатом Сакської міськради.

Зловмисники зареєстрували в Україні "дзеркальну" юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України, і на її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку.

Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів.

Під час обшуків за місцем проживання учасників схеми правоохоронці вилучили печатки, штампи, відтиски; документацію, електронне листування зі спільниками з Криму та інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність.

 

Організатору, уродженцю міста Дніпро, 1984 року народження, та його спільниці, уродженці Київщини, 1986 року народження, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) ККУ.

Тривають слідчі дії задля встановлення причетності до злочинної діяльності інших осіб.

Українська правда
Теми: КримокупаціяКиїв


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