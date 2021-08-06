Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві затримали терористку ІДІЛ - СБУ

П'ятниця, 6 серпня 2021, 10:40
У Києві затримали терористку ІДІЛ - СБУ

Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації, яка перебувала у розшуку за лінією Інтерполу.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: За даними спецслужби, зловмисниця – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації "Ісламська держава". На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.

Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала посвідку на постійне проживання.

Зазначається, що наразі затриманій суд обрав запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Українська правда
Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
СБУ
Бойовика російської "самооборони Криму" затримали в Одесі
СБУ затримала агента ФСБ, який звітував в РФ про наслідки удару по Краматорську
Контррозвідники СБУ показали, як під Mortal Kombat палять танки окупантів
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: