У Києві затримали терористку ІДІЛ - СБУ

Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації, яка перебувала у розшуку за лінією Інтерполу.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: За даними спецслужби, зловмисниця – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації "Ісламська держава". На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.

Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала посвідку на постійне проживання.

Зазначається, що наразі затриманій суд обрав запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.