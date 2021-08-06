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У Києві затримали терористку ІДІЛ - СБУ

П'ятниця, 6 серпня 2021, 10:40

Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації, яка перебувала у розшуку за лінією Інтерполу.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: За даними спецслужби, зловмисниця – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації "Ісламська держава". На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.

Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала посвідку на постійне проживання.

Зазначається, що наразі затриманій суд обрав запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Українська правда
Теми: СБУ


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