У Києві затримали терористку ІДІЛ - СБУ
П'ятниця, 6 серпня 2021, 10:40
Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації, яка перебувала у розшуку за лінією Інтерполу.
Джерело: пресцентр СБУ
Деталі: За даними спецслужби, зловмисниця – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації "Ісламська держава". На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.
Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала посвідку на постійне проживання.
Зазначається, що наразі затриманій суд обрав запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Українська правда