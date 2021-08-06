Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Дія" отримала дві престижні нагороди

П'ятниця, 6 серпня 2021, 11:33

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що "Дія" перемогла в двох номінаціях Red Dot - за мобільний додаток і інтерфейс.

Джерело: Федоров в Telegram

Пряма мова Федорова: "Дія" перемогла у двох номінаціях Red Dot - за мобільний додаток і інтерфейс. Торік нас також нагородили Red Dot, тільки за портал "Дія".

Red Dot - одна з найважливіших і найпрестижніших нагород у сфері дизайну. Її отримували Apple, Google, Sony, Fujifilm, Xiaomi, Acer, HP і багато інших.

Тепер візуалізація "Дії" буде увічнена в музеї Red Dot в Ессені - найбільшої колекції досягнень сучасного дизайну.

Зазвичай держкомпанії не подають свої продукти на Red Dot і не намагаються конкурувати з приватним бізнесом. Те, що нас виділили та визнали серед інших продуктів, - приголомшливий факт".

Нагадаємо: У липні Федоров та директор з цифрових трансформацій у державному секторі Amazon Web Services Ліам Максвелл підписали меморандум про взаєморозуміння щодо прискорення цифрової трансформації та впроваджень інновацій в Україні.

Українська правда
Теми: ДіяФедоровнагороди


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 6 серпня: режим paperless, білоруські чиновники у Токіо

ВідеоНАБУ показало, як Чаус домовлявся за хабар: хотів отримати всю суму одразу 

ДоповненоВРП припинила розглядати дисциплінарні скарги на суддів

ФотоУкраїнські силовики попередили вбивство американця в США

Дугарь підозрює, що за нею стежать

відео Ми тебе доженемо, ти що безсмертний? – СБУ оприлюднила розмови харківських рекетирів

Усі новини...
Дія
Зеленський зізнався, що іноді будить міністрів раніше, ніж будильник
Мінцифри запустило тест на цифрову грамотність для держслужбовців
Фонд енергоефективності запустить кабінет у "Дії"
Останні новини
02:25
Половина американців вакцинувалися від COVID-19
01:22
Індія і Китай відвели війська від спірної межі в Гімалаях
00:34
Таліби захопили столицю афганської провінції і вбили представника уряду
23:39
Білоцерківський суд відповів на звинувачення адвокатів та прокуратури у справі Майдану
22:50
В аеропорту "Жуляни" запрацює пункт вакцинації
22:06
Громадські організації закликають членів ВРП піти у відставку
21:31
ЄС може вилучити США з переліку країн, з яких дозволений в'їзд – ЗМІ
21:25
Новини економіки: ціни на алкоголь, нелегальне пальне, прибутки банків
21:17
Новини 6 серпня: режим paperless, білоруські чиновники у Токіо
20:50
Двоє фігурантів справ Майдану можуть вийти на волю: Офіс генпрокурора нарікає на суд
Усі новини...