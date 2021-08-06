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"Дія" отримала дві престижні нагороди

П'ятниця, 6 серпня 2021, 11:33
Дія отримала дві престижні нагороди

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що "Дія" перемогла в двох номінаціях Red Dot - за мобільний додаток і інтерфейс.

Джерело: Федоров в Telegram

Пряма мова Федорова: "Дія" перемогла у двох номінаціях Red Dot - за мобільний додаток і інтерфейс. Торік нас також нагородили Red Dot, тільки за портал "Дія".

Red Dot - одна з найважливіших і найпрестижніших нагород у сфері дизайну. Її отримували Apple, Google, Sony, Fujifilm, Xiaomi, Acer, HP і багато інших.

Тепер візуалізація "Дії" буде увічнена в музеї Red Dot в Ессені - найбільшої колекції досягнень сучасного дизайну.

Зазвичай держкомпанії не подають свої продукти на Red Dot і не намагаються конкурувати з приватним бізнесом. Те, що нас виділили та визнали серед інших продуктів, - приголомшливий факт".

Нагадаємо: У липні Федоров та директор з цифрових трансформацій у державному секторі Amazon Web Services Ліам Максвелл підписали меморандум про взаєморозуміння щодо прискорення цифрової трансформації та впроваджень інновацій в Україні.

Українська правда

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Теми: ДіяФедоровнагороди
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