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Дружина Зеленського розкрила подробиці саміту перших леді

П'ятниця, 6 серпня 2021, 12:18
фото: ОПУ

Дружина президента Олена Зеленська розповіла, що на запланованому в серпні саміті перших леді говоритимуть про охорону здоров'я, освіту, рівні можливості та постковідну реальність.

Джерело: Зеленська в інтерв’ю журналу "Фокус"

Пряма мова Зеленської: "Ми хочемо створити майданчик для зустрічі, обміну досвідом, об'єднання зусиль в гуманітарних, соціальних, культурних проектах, якими займаємося.

Почну з того, що ініціативу з проведення саміту схвально сприйняли мої колеги, перші леді, та міжнародне експертне середовище. Ми задумали саміт в нелегкий період, коли карантинні обмеження у світі постійно змінюються. Частина гостей будуть фізично в Києві, частина приєднається онлайн, декілька запишуть для нас відеозвернення про намір приєднатися в подальшому. Думаю, колеги з країн Балтії точно будуть: Литва, Латвія, Естонія. У саміті візьмуть участь не тільки перші леді і джентльмени, а й світові експерти та представники міжнародних організацій.

Найактуальніша тема у всьому світі — постковідна реальність. Світ змінився, ми зіткнулися з великою кризою, і зараз нова реальність потребує нової системи координат. Про це будемо говорити на зустрічах. Основні теми – охорона здоров'я, освіта, рівні можливості в нових умовах.

Нагадаємо: З ініціативи Зеленської 23 серпня у столиці вперше відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.

Теми: День НезалежностіЗеленськийКиїв


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