Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дружина Зеленського розкрила подробиці саміту перших леді

П'ятниця, 6 серпня 2021, 12:18
Дружина Зеленського розкрила подробиці саміту перших леді
фото: ОПУ

Дружина президента Олена Зеленська розповіла, що на запланованому в серпні саміті перших леді говоритимуть про охорону здоров'я, освіту, рівні можливості та постковідну реальність.

Джерело: Зеленська в інтерв’ю журналу "Фокус"

Пряма мова Зеленської: "Ми хочемо створити майданчик для зустрічі, обміну досвідом, об'єднання зусиль в гуманітарних, соціальних, культурних проектах, якими займаємося.

Почну з того, що ініціативу з проведення саміту схвально сприйняли мої колеги, перші леді, та міжнародне експертне середовище. Ми задумали саміт в нелегкий період, коли карантинні обмеження у світі постійно змінюються. Частина гостей будуть фізично в Києві, частина приєднається онлайн, декілька запишуть для нас відеозвернення про намір приєднатися в подальшому. Думаю, колеги з країн Балтії точно будуть: Литва, Латвія, Естонія. У саміті візьмуть участь не тільки перші леді і джентльмени, а й світові експерти та представники міжнародних організацій.

Найактуальніша тема у всьому світі — постковідна реальність. Світ змінився, ми зіткнулися з великою кризою, і зараз нова реальність потребує нової системи координат. Про це будемо говорити на зустрічах. Основні теми – охорона здоров'я, освіта, рівні можливості в нових умовах.

Нагадаємо: З ініціативи Зеленської 23 серпня у столиці вперше відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.

"Українська правда" у Threads

Теми: День НезалежностіЗеленськийКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
День Незалежності
Зеленський привітав Грузію із днем незалежності: Окупант програє
У Молдові в День незалежності зафіксували вже кілька дзвінків про "мінування"
Міноборони відповіло Лукашенку: Бажаємо такого ж "мирного неба", як в Україні
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: