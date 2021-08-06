МЗС попередило українців у зв’язку з пожежами в Греції та Північній Македонії
Міністерство закордонних справ закликало українців утриматись від відвідин охоплених пожежами територій Греції та Північної Македонії.
З такою рекомендацією МЗС виступило у п’ятницю, 6 серпня, повідомляє "Європейська правда".
МЗС наголосило, що в Греції епіцентр пожежної небезпеки зосереджений на півночі столичної агломерації, західній частині півострова Пелопоннес та острові Евія (Евбея), з якого минулої доби морем евакуювали понад 600 людей.
МЗС закликало громадян уважно відстежувати повідомлення місцевих служб цивільного захисту і неухильно дотримуватися рекомендацій та приписів щодо безпеки.
У разі виникнення загрози життю або здоров’ю міністерство просить звертатися до відповідних закордонних дипустанов за місцем перебування.
Весь тиждень температура в Греції була понад 40 градусів за Цельсієм. У п'ятницю не очікується зниження температури, натомість прогнозують сильні вітри, які ще більше поширять полум'я.
Уряд Північної Македонії на 30 днів запровадив режим кризової ситуації у зв’язку з лісовими пожежами.
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