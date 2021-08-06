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МЗС попередило українців у зв’язку з пожежами в Греції та Північній Македонії

П'ятниця, 6 серпня 2021, 16:40
МЗС попередило українців у зв’язку з пожежами в Греції та Північній Македонії
ПОЖЕЖІ В ГРЕЦІЇ. ФОТО З ТВІТТЕРА

Міністерство закордонних справ закликало українців утриматись від відвідин охоплених пожежами територій Греції та Північної Македонії.

З такою рекомендацією МЗС виступило у п’ятницю, 6 серпня, повідомляє "Європейська правда".

МЗС наголосило, що в Греції епіцентр пожежної небезпеки зосереджений на півночі столичної агломерації, західній частині півострова Пелопоннес та острові Евія (Евбея), з якого минулої доби морем евакуювали понад 600 людей.

МЗС закликало громадян уважно відстежувати повідомлення місцевих служб цивільного захисту і неухильно дотримуватися рекомендацій та приписів щодо безпеки.

У разі виникнення загрози життю або здоров’ю міністерство просить звертатися до відповідних закордонних дипустанов за місцем перебування.

Весь тиждень температура в Греції була понад 40 градусів за Цельсієм. У п'ятницю не очікується зниження температури, натомість прогнозують сильні вітри, які ще більше поширять полум'я.

Уряд Північної Македонії на 30 днів запровадив режим кризової ситуації у зв’язку з лісовими пожежами. 

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Теми: МЗСГреціяпожежаМакедоніяукраїнці
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