Україна відправила у Грецію вогнеборців, щоб допомогли гасити лісові пожежі
П'ятниця, 6 серпня 2021, 16:55
Україна відправила у Грецію загін вогнеборців для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами.
Джерело: Telegram прем’єра Дениса Шмигаля
Дослівно: "Зведений загін українських вогнеборців вирушить до Греції для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами".
Деталі: Шмигаль повідомив, що пожежників відправили у Грецію на виконання завдання президента Володимира Зеленського.
Кабмін на позачерговому засіданні схвалив протокольне рішення і направив у Грецію сотні досвідчених рятувальників з усієї країни.
Шмигаль відзначив, що Україна завжди готова допомогти й підтримати своїх партнерів і побажав Греції якнайшвидше приборкати стихію.