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Україна відправила у Грецію вогнеборців, щоб допомогли гасити лісові пожежі

П'ятниця, 6 серпня 2021, 16:55
Фото: Ekathimerini.com

Україна відправила у Грецію загін вогнеборців для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами.

Джерело: Telegram прем’єра Дениса Шмигаля

Дослівно: "Зведений загін українських вогнеборців вирушить до Греції для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами".

Деталі: Шмигаль повідомив, що пожежників відправили у Грецію на виконання завдання президента Володимира Зеленського.

Кабмін на позачерговому засіданні схвалив протокольне рішення і направив у Грецію сотні досвідчених рятувальників з усієї країни.

Шмигаль відзначив, що Україна завжди готова допомогти й підтримати своїх партнерів і побажав Греції якнайшвидше приборкати стихію.

Теми: ГреціяпожежаУкраїнаДСНС


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