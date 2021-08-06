Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, втрат немає
П'ятниця, 6 серпня 2021, 17:51
Від початку доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.
У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів".
Деталі: Бойових втрат серед українських захисників немає.
Піротехніки розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 111 вибухонебезпечних предметів.
Українська правда