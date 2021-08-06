Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, втрат немає

Від початку доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів".

Деталі: Бойових втрат серед українських захисників немає.

Піротехніки розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 111 вибухонебезпечних предметів.