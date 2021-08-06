Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, втрат немає

П'ятниця, 6 серпня 2021, 17:51

Від початку доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів".

Деталі: Бойових втрат серед українських захисників немає.

Піротехніки розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 111 вибухонебезпечних предметів.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 6 серпня: режим paperless, білоруські чиновники у Токіо

ВідеоНАБУ показало, як Чаус домовлявся за хабар: хотів отримати всю суму одразу 

ДоповненоВРП припинила розглядати дисциплінарні скарги на суддів

ФотоУкраїнські силовики попередили вбивство американця в США

Дугарь підозрює, що за нею стежать

відео Ми тебе доженемо, ти що безсмертний? – СБУ оприлюднила розмови харківських рекетирів

Усі новини...
Донбас
Зеленський поклав на Путіна відповідальність за успіх деокупації Донбасу та Криму
Зеленський порадив жителям Донбасу і Криму святкувати День Незалежності
Зеленський порадив покинути Донбас українцям, які відчувають себе росіянами
Останні новини
01:22
Індія і Китай відвели війська від спірної межі в Гімалаях
00:34
Таліби захопили столицю афганської провінції і вбили представника уряду
23:39
Білоцерківський суд відповів на звинувачення адвокатів та прокуратури у справі Майдану
22:50
В аеропорту "Жуляни" запрацює пункт вакцинації
22:06
Громадські організації закликають членів ВРП піти у відставку
21:31
ЄС може вилучити США з переліку країн, з яких дозволений в'їзд – ЗМІ
21:25
Новини економіки: ціни на алкоголь, нелегальне пальне, прибутки банків
21:17
Новини 6 серпня: режим paperless, білоруські чиновники у Токіо
20:50
Двоє фігурантів справ Майдану можуть вийти на волю: Офіс генпрокурора нарікає на суд
20:17
Київ та Черкаси з'єднає "Інтерсіті"
Усі новини...