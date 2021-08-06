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Відомий спортивний сайт визнали екстремістським в Білорусі

П'ятниця, 6 серпня 2021, 18:10
Відомий спортивний сайт визнали екстремістським в Білорусі

Спортивний інтернет-ресурс Tribuna.com, всі його сторінки в соцмережах та мобільний додаток білоруський суд визнав екстремістськими. Це трапилось, зокрема, після публікацій про білоруську спортсменку Христину Тимановську, яка попросила міжнародного захисту. 

Джерело: речниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram, Радіо Свобода Білорусь

Деталі: Відповідне рішення ухвалив Чигуначнинський районний суд Вітебська. До переліку заборонених в країні потрапили сайт видання, його Telegram-канал, сторінки в Instagram, Facebook, Twitter, Вконтакте та мобільний додаток. 

Тепер за поширення матеріалів з цих ресурсів передбачена відповідальність та покарання до арешту. 

Що передувало: Видання публікувало матеріали, які критикували режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через ситуацію із атлеткою Христиною Тимановською. Окрім того, на сайті була розміщена публікація із назвою "Фантастична ораторша не змогла порадувати режим", де йшлось про чемпіонку світу Анастасію Прокопенко, яку публічно підтримує режим. 

Передісторія:

  • Христина Тимановська заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів: Тимановська сказала, що її забрали з команди через "те, що я говорила у своєму Instagram про недбалість наших тренерів".
  • Спортсменка попросила міжнародного захисту. Вона отримала гуманітарну візу Польщі.
  • Тимановська відмовилася повертатися до Білорусі і заявила, що має намір продовжити свою спортивну кар'єру в Польщі.

Українська правда

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Теми: Білорусьцензура
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