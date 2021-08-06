Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Білоцерківський суд відповів на звинувачення адвокатів та прокуратури у справі Майдану

П'ятниця, 6 серпня 2021, 23:39

У Білоцерківському міському суді пояснили, що судді, які розглядають одну із справ Майдану, дійсно перебувають у відпустці, проте наголошують, що розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу обвинуваченим Новотному та Мисливому може одноособово суддя-доповідач. 

Джерело: пресцентр Білоцерківського міського суду

Деталі: Як йдеться в повідомленні, 5 серпня суд отримав обвинувальний акт у провадженні щодо викрадення Ігоря Луценка та викрадення і вбивства Юрія Вербицького. Йдеться про обвинувачених Сергія Мисливого та Івана Новотного.

Розгляд підготовчого засідання та продовження строку тримання під вартою фігурантів призначили також на 5 серпня. Проте тоді виявилось, що двоє суддів-учасників колегії перебувають у відпустці. 

Відкликати їх з відпустки, стверджують в суді, можливо лише за згодою і у випадку "відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства". 

Там також кажуть, що відсутність судді з колегії не може бути підставою для його заміни через автоматизовану систему розподілу справ. У суді додають, що заміна судді здійснюється "з ініціативи головуючого судді на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату, підписаного у відповідності до його посадових обов’язків або за ухвалою суду про задоволення відводу (самовідводу) судді...".

У суді також вирішили нагадати, що карантин в Україна продовжено до 31 серпня. А на період його дії встановлено особливості судового контролю за дотриманням прав та свобод осіб у справах. 

Підсумовуючи, Білоцерківський міський суд наголошує, що клопотання про продовження запобіжного заходу може розглянути суддя-доповідач одноособово. 

Що передувало: Адвокати повідомили, що обвинувачені у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького можуть 7 серпня вийти на свободу.

Пізніше у Офісі генерального прокурора заявили, що двоє обвинувачених у тяжких злочинах під час Революції Гідності 7 серпня можуть вийти на волю через дії суддів Білоцерківського міськрайонного суду Київщини. 

Передісторія:

  • У січні 2014 року у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
  • У МВС заявляли, що активні учасники викрадення Луценка і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення – громадянин Неживов.
  • 10 березня 2020 року правоохоронці затримали учасника організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.
  • 12 березня 2020 року слідчі ДБР спільно з СБУ затримали ще одного підозрюваного в участі у цій злочинній організації.

Українська правда
Теми: суд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Олімпіада в Токіо: Українські спортсменки здобули срібло у веслуванні на каное

Таліби захопили столицю афганської провінції і вбили представника уряду

Білоцерківський суд відповів на звинувачення адвокатів та прокуратури у справі Майдану

Новини 6 серпня: режим paperless, білоруські чиновники у Токіо

ВідеоНАБУ показало, як Чаус домовлявся за хабар: хотів отримати всю суму одразу 

ДоповненоВРП припинила розглядати дисциплінарні скарги на суддів

Усі новини...
суд
Двоє фігурантів справ Майдану можуть вийти на волю: Офіс генпрокурора нарікає на суд
ВРП припинила розглядати дисциплінарні скарги на суддів
Захоплення Кабміну з гранатою: чоловіка взяли під варту
Останні новини
07:32
Ізраїль завдав удару по "ХАМАС" у відповідь на запальні кулі
07:11
Доба на Донбасі минула без втрат
06:45
Олімпіада в Токіо: Українські спортсменки здобули срібло у веслуванні на каное
06:10
У світі — майже 700 тисяч випадків COVID-19, найбільше в США
05:33
Звіт ООН: КНДР розвивала ядерні програми в 2021 році попри санкції
04:28
G7: Іран стоїть за атакою на Mercer Street
03:28
Двоє людей загинули внаслідок пожеж у Греції
02:25
Половина американців вакцинувалися від COVID-19
01:22
Індія і Китай відвели війська від спірної межі в Гімалаях
00:34
Таліби захопили столицю афганської провінції і вбили представника уряду
Усі новини...